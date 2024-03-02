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Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksama

Tekirdağ'da etkili olan sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksama
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Kentte 5 gündür etkili olan sis, deniz ulaşımını etkiliyor.

Sis nedeniyle rotalarına devam edemeyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine sis nedeniyle balıkçıların 5 gündür açılamadığını söyledi.

Sisin görüş mesafesini azaltmasını nedeniyle balıkçıların limanda beklediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Sis tamamen etkisini kaybedene kadar balıkçı arkadaşlarımız limanda bekleyecek. Balıkçılar bu sırada ağlarının tamirini yaparak zaman geçirecek. Sis birkaç güne etkisini kaybedecek. Havanın normale dönmesinin ardından balıkçılar avlanmaya devam edecek." dedi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

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