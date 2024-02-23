Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret eden Bakan Göktaş, çalışan kadınlarla sohbet etti

Kentteki programı kapsamında Çerkezköy ilçesine gelen Göktaş, Arçelik firmasının televizyon fabrikasına ziyarette bulundu.

Fabrika yetkililerinden bilgi alan Göktaş, burada çalışan kadınlarla sohbet etti.

Daha sonra Bros ve Bony çorap fabrikalarını ziyaret eden Göktaş, üretim tesisinde yetkililerden bilgi aldı. Göktaş, selam verdiği üretim bandında çalışan kadınlarla da özçekim yaptı.

Kapaklı Belediyesini ziyaret eden Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile bir süre çalışmalarına ilişkin görüştü. Göktaş, Atatürk Caddesi'ndeki esnafı dolaştı.



Ziyaretlerde, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ve partililer yer aldı.