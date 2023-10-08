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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 12 ton etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda işyerinde 12 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

IHA8 Ekim 2023 Pazar 08:56 - Güncelleme:
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 12 ton etil alkol ele geçirildi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kapaklı ilçesinde 1 işyerine yönelik operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplamda 12 ton 200 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon, 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

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