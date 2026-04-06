Tekirdağ'da otomobil uçurumdan deniz kenarına düştü: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil uçurumdan deniz kenarına yuvarlandı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekipler zorlu kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
OTOMOBİL UÇMAKDERE'DE UÇURUMDAN DENİZE UÇTU
İ.A. idaresindeki otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde uçurumdan deniz kenarına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 YARALI SEDYEYLE ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI
Ekipler kıyıya inerek, sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
Kazada yaralanan 3 kişi, bulundukları yerden sedyeyle alınarak Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.