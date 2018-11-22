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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza Çerkezköy-Silivri yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden gelen Cemin Çetin yönetimindeki 34 BB 1934 plakalı araç ile Çerkezköy istikametinden İstanbul yoluna doğru ilerleyen Yunus Çatal yönetimindeki 59TB 224 plakalı araç Büyükçavuşlu mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki araç da hurdaya döndü. 
 
Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çerkezköy’de ve Silivri’de çeşitli hastanelere sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus Çatal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Yunus Çatal’ın naaşı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

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