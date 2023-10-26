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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adres ve otomobillerde arama yapıldı.

Aramalarda 253 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 37 uyuşturucu hap, 6 gram esrar, 22 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

Adreslerdeki şüpheliler K.C, F.K, M.A.A, E.Ş, H.K, A.Ü, Ş.P, M.A, Z.K, M.A, Ö.E, C.S. H.İ.İ. ve B.K. gözaltına alındı.

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