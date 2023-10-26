Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Muratlı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adres ve otomobillerde arama yapıldı.

Aramalarda 253 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 37 uyuşturucu hap, 6 gram esrar, 22 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

Adreslerdeki şüpheliler K.C, F.K, M.A.A, E.Ş, H.K, A.Ü, Ş.P, M.A, Z.K, M.A, Ö.E, C.S. H.İ.İ. ve B.K. gözaltına alındı.

