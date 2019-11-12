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Tekirdağ'da vahşet! Kızını öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Okan K. (45), evden kaçtıktan sonra bulduğu kızı Sultan K.'ye (18) otomobilde tartışırken, tabancayla 2 el ateş etti. Okan K.'nin ağır yaralı olarak hastaneye götürdüğü kızı, kurtarılamadı. Hastane polisi, Okan K.'yi gözaltına aldı.

  • DHA
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Çerkezköy'deki fabrikada işçi olarak çalışan Okan K.'nin kızı Sultan K., iddiaya göre, bir süre önce evden kaçtı. Okan K., ilçe dışında bulduğu kızını dün akşam saatlerinde otomobiliyle alıp, Çerkezköy'e getirdi. Baba- kız, araç içinde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Sultan K., babasına, "Sen yarın işe git, ben yine kaçacağım" dedi. Bunun üzerine Okan K., yanında bulunan tabancayla kızına 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Sultan K., babası tarafından aynı araçla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başı ile boynuna 2 kurşun isabet eden Sultan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane polisi ise acil servis önünde, üzerinde tabanca bulunan Okan K.'yi gözaltına aldı. Otomobilde, polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu 2 boş kovan buldu.
 
Öte yandan olay duyan aile ve yakınları, hastane önüne gelerek, sinir krizi geçirdi. Hastane önünde polis ekipleri, aile bireylerini güçlükle sakinleştirdi. Nöbetçi savcının yaptığı ilk incelemenin ardından Sultan K.'nin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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