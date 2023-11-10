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Tekirdağ'da yakalanan terörist bakın kim çıktı?

Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı terörist Ş.A., Tekirdağ'da kıskıvrak yakalandı. 'Şervan Amed' kod adlı teröristin, memleketine gitmek üzere yola çıkan Astsubay Semih Özbey'i kaçıran ekipte olduğu tespit edildi. 2015'te Tunceli-Erzincan Karayolu'nda kaçırılan Astsubay Özbey, Gara'da şehit edilmişti.

Yeni Şafak10 Kasım 2023 Cuma 13:18 - Güncelleme:
Tekirdağ'da yakalanan terörist bakın kim çıktı?
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Tekirdağ Emniyeti'ne bağlı TEM şube ekiplerini Ş.A.'ya götüren süreç, teslim olan veya yakalanan PKK'lı teröristlerin ifadeleriyle başladı. İtirafçı teröristler Tunceli Pülümür bölgesinde 2014-2016 yılları arasında terör faaliyeti yürüten PKK'lı grupların içerisinde Ş.A.'nın da olduğunu itiraf etti. Teröristlerin teşhis ve beyanları sonrasında TEM şube ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışmalarda, teröristin bir süre önce Tekirdağ'ın Ergene ilçesine geldiği belirlendi. Özel harekat polislerinin desteğinde hücre evine baskın yapan TEM şube ekipleri, teröristi kıskıvrak yakaladı.

TERÖRİST TUTUKLANDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada terörist Ş.A.'nın 18 Eylül 2015'te hasta annesini ziyaretini giderken Tunceli-Erzincan karayolunda PKK'lı teröristlerce, Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nda görevli Astsubay Semih Özbey'in kaçırılması olayına karışan 6 kişilik PKK'lı terörist grubu içerisinde olduğu tespit edildi. Teröristin 2014'te Diyarbakır'dan Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine giderek terör örgütü YPG'ye katıldığı ve bir süre sonra yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geri döndüğü ortaya çıkarıldı. Ş.A.'nın Tunceli kırsalında silahlı faaliyet gösterdiği dönemde yol kesme, araç yakma, yağma gibi bir çok terör eylemine karıştığı da belirlendi. Tutuklanan Ş.A. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi.

Şehit Astsubay Semih Özbey

HDP'Lİ BAŞKAN DA TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında İstanbul'da PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkez Meclis Üyesi Ali Gültepe ve HDP Marmaraereğlisi İlçe Başkanı Rıdvan Ulaşman da operasyon kapsamında tutuklandı.

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