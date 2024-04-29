Tekirdağ'da yangın faciası: 3 yaşındaki Cihangir öldü

Yangın Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde 5 katlı binanın 1'nci katında çıktı. Babaannesi Cahide Taşdelen, torunları Cihangir ve Enver Taşdelen'i evde yalnız bırakıp dışarıya çıktı. Evde henüz belirlenemeyen neden çıkan yangında daire dumanlar içinde kaldı. Dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dumanlar arasındaki kardeşleri baygın halde dışarıya çıkardı. Yapılan kontrolde, Cihangir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Enver Taşdelen'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cihangir Taşdelen'in cansız bedeni aynı hastanenin morguna konuldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından savcı ve polis ekipleri evde incelemede bulundu. Yangın esnasında çocuklarının annesinin çalıştığı fabrikada olduğu ve babaannelerinin çocuklara baktığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.