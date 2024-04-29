İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3829
  • EURO
    34,7654
  • ALTIN
    2425.49
  • BIST100
    9966.22
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekirdağ'da yangın faciası: 3 yaşındaki Cihangir öldü
Güncel

Tekirdağ'da yangın faciası: 3 yaşındaki Cihangir öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında Cihangir Taşdelen (3) öldü, ağabeyi Enver Taşdelen (5), ağır yaralandı.

DHA29 Nisan 2024 Pazartesi 15:38 - Güncelleme:
Tekirdağ'da yangın faciası: 3 yaşındaki Cihangir öldü
ABONE OL

Yangın Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde 5 katlı binanın 1'nci katında çıktı. Babaannesi Cahide Taşdelen, torunları Cihangir ve Enver Taşdelen'i evde yalnız bırakıp dışarıya çıktı. Evde henüz belirlenemeyen neden çıkan yangında daire dumanlar içinde kaldı. Dumanların çıktığını görenlerin ihbarıyla eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dumanlar arasındaki kardeşleri baygın halde dışarıya çıkardı. Yapılan kontrolde, Cihangir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Enver Taşdelen'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cihangir Taşdelen'in cansız bedeni aynı hastanenin morguna konuldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından savcı ve polis ekipleri evde incelemede bulundu. Yangın esnasında çocuklarının annesinin çalıştığı fabrikada olduğu ve babaannelerinin çocuklara baktığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.