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Tekirdağ'da yoğun kar tipiyle sürüyor

Tekirdağ'da dünden bu yana devam eden kar yağışı kentin bütün sokaklarını beyaz örtü ile kapladı.

IHA10 Ocak 2024 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Tekirdağ'da yoğun kar tipiyle sürüyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da dün sabah başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kar yağışına bağlı olarak Tekirdağ'da birçok ilçede okullar tatil edildi. Kar yağışı ile birlikte Tekirdağ adeta beyaz gelinliğini giydi.

Sabah birçok insan yürüyerek işlerine giderken, kimi vatandaşlar da araçlarıyla yola çıktı. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar sokaklarda ve caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Tipi şeklinde yağan kar sokakta yürüyen vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yaklaşık 10 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığında vatandaşların yürümekte güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı.

Vatandaşlar yaptığı açıklamada karın yağışına çok sevindiklerini belirterek, çiftçiye, toprağa ve barajlara iyi geleceğini ifade etti.

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