İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6378
  • EURO
    28,7977
  • ALTIN
    1646.3
  • BIST100
    7996.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekirdağlı balıkçılar bu sezonda hamsi ve lüferden umutlu
Güncel

Tekirdağlı balıkçılar bu sezonda hamsi ve lüferden umutlu

Tekirdağ'da yeni sezon için tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle 'vira bismillah' diyecekleri 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

AA29 Ağustos 2023 Salı 11:28 - Güncelleme:
Tekirdağlı balıkçılar bu sezonda hamsi ve lüferden umutlu
ABONE OL

Süleymanpaşa ilçesinde limanda tekne, makine ve ağ bakımlarını yapan balıkçılar yeni sezonda bol lüfer ve hamsi avlamayı umut ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi 2. Başkanı Hüseyin Oğuz, gazetecilere, 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonu için hazır olduklarını söyledi.

Geçen sezonun balıkçılar için verimli olduğunu belirten Oğuz, bu yıl da güzel bir sezon dilediklerini ifade etti.

Geçen yılın aksine bu yıl palamudun az olmasını beklediklerini anlatan Oğuz, "Bu sene palamuttan daha haber alamadık, az olduğu söyleniyor. Bu sene ümidimiz lüfer ve hamsi." dedi.

Oğuz, ayrıca tüm balıkçılara yeni sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

Balıkçı Önder Dedeler de vatandaşa ucuz balık yedirmek istediklerini ifade etti.

Sezonun açılmasıyla hareketlilik yaşanacağını anlatan Dedeler, "Bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz inşallah. Bütün arkadaşlar son hazırlıklarını yaptı. Ağlarımızın tamirini yaptık, teknemizde gerekli tüm malzemeleri tamamladık. Vatandaşlarımız inşallah ucuz balık yiyecek." diye konuştu.

  • balıkçılar
  • av yasağı
  • yeni sezon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.