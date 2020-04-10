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Bakan Koca TBMM'ye seslendi: Meclis'in her üyesinin oyuyla bir an önce yasalaşmalıdır

Sağlık Bakanı Koca, 'İstirhamımız, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin teklifin Meclisin her üyesinin 'evet' oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır.' dedi.

10 Nisan 2020 Cuma 20:33 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:37
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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "İstirhamımız, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin teklifin Meclisin her üyesinin 'evet' oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır." dedi.

"Teklifin Meclisin her üyesinin 'evet' oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır"

Koca, "İstirhamımız, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin teklifin Meclisin her üyesinin 'evet' oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye olarak, erkenden kullanmaya başladığımız ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim." sözlerini kaydetti.

Koca, "Hastaneye, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının azaldığını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

"Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747 oldu"

"Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak." ifadelerini kullanan Koca şunları kaydetti:

"Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e ulaştı."

"Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 47 bin 029'a ulaştı." bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 maskesini alabilecek" şeklinde konuştu.

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