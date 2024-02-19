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Teknede zehirlenme! 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti

Rusya'nın Soçi şehri açıklarında ‘Eminoğulları 4' isimli teknedeki 3 Türk balıkçı, ambardaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Balıkçıların cenazeleri, Ünye Limanı'na getirildi.

Sabah Gazetesi 19 Şubat 2024 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Teknede zehirlenme! 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti
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İstanbul Sarıyer'deki Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'na bağlı olarak bir süredir Abhazya'da bulunan 6 Türk denizcinin bulunduğu tekneden çalışan 3 balıkçı, teknenin ambarında gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Eminoğulları-4 isimli balıkçı teknesi, balık unu ve balık yağı fabrikalarına balık avlamak için bir süredir Karadeniz'deki Abhazya açıklarında bulunuyordu. Teknenin soğutma bölümünün yer aldığı ambar bölümüne inen 6 balıkçıdan 3'ü gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Diğer 3'ü ise olaydan sağ kurtuldu.

Tekne dün Giresun'daki gümrük sahasına götürüldü. Cenazeler memleketlerine gönderildi. Tekne Cenazelerin Giresun'daki gümrük sahasına getirileceği ve cenazelerin memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

Tekne dün itibarıyla hâlen Samsun'un Çarşamba ilçesi açıklarında demirli gözüküyor.

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