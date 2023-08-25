Teknofest Ankara ne zaman 2023, nerede? Ankara TEKNOFEST'e nasıl gidilir?

Ankara'da düzenlenecek TEKNOFEST için hazırlıklar devam ediyor. TEKNOFEST Ankara etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak. Başkentte yapılacak etkinliğe gitmek isteyen vatandaşlar 'Teknofest Ankara ne zaman 2023? Ankara TEKNOFEST'e nasıl gidilir?' sorularına cevap arıyor. İşte Ankara Teknofest tarihi ve yeri

TEKNOFEST ANKARA NE ZAMAN 2023, NEREDE?



Teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgâr tüneli, simülasyon deneyim alanları, "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, planetaryum gösterimleri, sahne gösterileri ve çeşitli aktivitelerle dolu TEKNOFEST Ankara için geri sayım başladı!

Teknofest Ankara 30 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek.

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest giriş bileti ücretsizdir. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

TEKNOFEST BİLETİ NASIL ALINIR?

Teknofest biletine https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ulaşılmaktadır. Sayfanın en sol üst köşesinde kırmızı ile belirtilen 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kaydı Oluşturmak için tıklayın' ibaresine tıkladıktan sonra 'Teknofest 2023 Ziyaret.i Kayıt' butonuna tıklamak gerekmektedir. Ardından formun doldurulması gerekmektedir. İşlem tamamlandığında ücretsiz, isme özel bilet hazır hale gelecektir.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYDI OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYIN

Etimesgut'a Otobüs ile Ulaşım

Etimesgut, Ankara'nın merkezi bir ilçesi olduğundan, Türkiye'nin her şehrinden otobüs ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan AŞTİ Otogarı'na geldikten sonra, Etimesgut otobüs ve dolmuşlarına aktarma yapılarak ilçeye ulaşım sağlanabilir.

AŞTİ Otogarı'ndan kalkan Etimesgut dolmuşları ile ilçe merkezine kadar ulaşım sağlanabilir. Dilerseniz, Kızılay Metrosu'nu kullanarak Batıkent Metrosu'na ve ardından Eryaman 5. Etap durağına aktarma yaptıktan sonra 10-15 dakika yürüyerek de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aşağıdaki toplu taşıma hatları Etimesgut Havaalanı - yakınından geçmektedir.

Otobüs: 510, 514-2, 515,520, 523, 536 ve 608

BAŞKENTRAY

Etimesgut'a Özel Araç ile Ulaşım

Etimesgut'a gitmek isteyen ziyaretçilerin kullanabilecekleri üç ana otoyol bulunmaktadır. Özel araba ile gitmek için, yola çıkılacak şehre bağlı olarak İstanbul- Ankara, Ankara- İzmir ve Ankara- Tarsus otoyolları kullanılabilmektedir.

İstanbul, Yalova, Bursa ve çevre şehirlerden gelen ziyaretçilerin, İstanbul- Ankara Otoyolu'nu kullanmaları gerekmektedir. Bu yol ile İstanbul- Ankara arası özel araba ile yolculuk ortalama 5 saat sürmektedir.

İzmir, Bodrum, Aydın ve Didim gibi bölgelerden gelen ziyaretçilerin İzmir-Ankara Otoyolu'nu kullanmaları gerekmektedir. Bu yol ile İzmir-Ankara arası özel araba ile yolculuk ortalama 7 saat sürmektedir.

Mersin, Niğde, Aksaray, Adana ve çevre şehirlerden gelen ziyaretçilerin Ankara- Tarsus Otoyolu'nu kullanmaları gerekmektedir. Bu yol ile Mersin ve Ankara arası özel araba ile yolculuk ortalama 5 saat sürmektedir.

Ankara'nın Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam gibi ilçelerinden gelen ziyaretçiler D140 Otoyolu'nu kullanarak Etimesgut'a ulaşım sağlayabilirler.