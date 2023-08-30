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TEKNOFEST canlı yayın Youtube! 2023 Ankara TEKNOFEST canlı izle!

TEKNOFEST Ankara etkinlikleri başladı. 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Teknofest canlı yayından izlenebilecek. TEKNOFEST'i canlı izlemek isteyenler için Teknofest canlı yayın Youtube linki haberimizde yer alıyor. 2023 TEKNOFEST canlı yayın izle Youtube!

30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
TEKNOFEST canlı yayın Youtube! 2023 Ankara TEKNOFEST canlı izle!
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Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST başladı. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'i canlı izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor. 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Ankara TEKNOFEST Ankara etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak. İşte 2023 Ankara TEKNOFEST canlı yayın izleme Youtube linki...

Teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgâr tüneli, simülasyon deneyim alanları, "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, planetaryum gösterimleri, sahne gösterileri ve çeşitli aktivitelerle dolu TEKNOFEST Ankara, Zafer Bayramı coşkusuyla başladı.

Festivale rezervasyonlu şekilde giriş yapılıyor. Festivale gidemeyenler de Youtube üzerinden TEKNOFEST'i canlı izleyebilecekler. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST canlı yayını Youtube üzerinden de takip edilebilecek.

Teknofest 2023 Ankara Canlı Yayınını https://www.youtube.com/watch?v=suJAp3MZU7M YouTube adresi üzerinden takip edebilecek. TEKNOFEST canlı yayın Youtube'dan izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

TEKNOFEST CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN (TEKNOFEST CANLI YAYIN YOUTUBE)

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor.

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