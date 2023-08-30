Ankara TEKNOFEST saat kaça kadar açık? 2023 TEKNOFEST açılış-kapanış saatleri

Milli teknolojilere teşvik olan TEKNOFEST, diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Ankara Etimesgut Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilen TEKNOFEST, 10 saat boyunca ziyarete açık olacak. Etkinliğin biletleri ücretsiz olup, https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ziyaretçi kaydı oluşturularak etkinliğe giriş yapılabilecek. Peki TEKNOFEST saat kaça kadar açık? İşte 2023 Teknofest açılış-kapanış saatleri

TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), İstanbul'un ardından Ankara'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Teknofest etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak.

TEKNOFEST2023 etkinlikleri, 30 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek.

Teknofest saat 09.00'da başlayıp, saat 19.00'a kadar açık kalmaktadır.

Saat 09.00'dan itibaren sevenlerine kapılarını açan TEKNOFEST Ankara'da; Türk Yıldızları, Solo Türk, Bayraktar TB2, Paraşüt Gösterisi, Paramotor, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Hürkuş gibi hava araçlarının gösterilerine sahne olacak. TEKNOFEST Girişim Yarışması, Deneyap Kart Robolig Yarışması ve Pre Take Off'a ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest giriş bileti ücretsizdir. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor.

Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile bu sene de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri, Anka TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan El-Amarat ekibi ve Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu sene ilk kez TEKNOFEST'te uçuş gösterisi gerçekleştirecek.