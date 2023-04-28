Teknofest saat kaça kadar açık? 2023 Teknofest giriş saatleri

Milli teknolojilere teşvik olan Teknofest, diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilen Teknofest, 10 saat boyunca ziyarete açık olacak. Teknofest biletleri ücretsiz olup, https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ziyaretçi kaydı oluşturularak etkinliğe giriş yapılabilecek. Peki Teknofest saat kaça kadar açık? İşte Teknofest açılış ve kapanış saatleri

TEKNOFEST SAAT KAÇA KADAR AÇIK?



Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest), bu sene de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda düzenleniyor. Teknofest etkinlikleri kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak.

TEKNOFEST2023 etkinlikleri, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek.

Teknofest saat 09.00'da başlayıp, saat 19.00'a kadar açık kalmaktadır.

Teknofest, Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesi'nde Atatürk Havalimanı'nda yer almaktadır.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest giriş bileti ücretsizdir. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor.

TEKNOFEST BİLETİ NASIL ALINIR?

Teknofest biletine https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ulaşılmaktadır. Sayfanın en sol üst köşesinde kırmızı ile belirtilen 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kaydı Oluşturmak için tıklayın' ibaresine tıkladıktan sonra 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kayıt' butonuna tıklamak gerekmektedir. Ardından formun doldurulması gerekmektedir. İşlem tamamlandığında ücretsiz, isme özel bilet hazır hale gelecektir.

Her sene olduğu gibi TEKNOFEST 2023 İstanbul'da da paydaş, sponsor ve katılımcı kurumların etkinlik ve aktiviteler içeren tanıtım stantları yer alacak. Festival alanında A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, ST, T olarak adlandırılan toplam 20 blokta; 108 Paydaş Kurum, 14 Sponsor, 38 Katılımcı Firma, 22 STK, 37 Food Court Katılımcısı bulunuyor ve bu stantlarda toplam 350'den fazla stant etkinliği gerçekleştiriliyor.



Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile bu sene de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri, Anka TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan El-Amarat ekibi ve Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu sene ilk kez TEKNOFEST'te uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

Teknoloji yarışmaları ve fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, Sahne Senin Etkinliği ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerini bekliyor.

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