Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest İstanbul yol tarifi ve konumu

Teknofest İstanbul yol tarifi, etkinliğe katılmak isteyen ziyaretçiler tarafından araştırılıyor. İstanbul Valiliği, Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda 27 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Teknofest2023 etkinliğine katılmak isteyenler için Teknofest İstanbul yol tarifi ve konumu gidiş güzergahlarını açıkladı. Buna göre Teknofest'e nasıl gidilir? İşte Teknofest İstanbul yol tarifi

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?



Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest), bu sene de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlendi. 27 Nisan'da açılışı yapılan ve Milli teknolojilere teşvik olan Teknofest diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü.

Teknofest, Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesi'nde Atatürk Havalimanı'nda yer almaktadır.

Teknofest'e Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu, İstanbul metrosu'nun M1ᴀ (Yenikapı - Atatürk Havalimanı) Metro Hattı ile gidilebilir.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST2023 etkinliklerine katılımda beklenen ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ulaşımdan kaynaklanabilecek sıkışıklık ve gecikmelerin önlenmesi için ziyaretçilerin, festival alanına ulaşımda özel araç yerine raylı sistem (Metro ve Marmaray) ulaşım imkanlarından yararlanmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

Aayrıca Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecek. Marmaray'ı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler" denildi. Metro'yu kullanacak ziyaretçiler için ise, "Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir. M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecek.

ÖZEL ARAÇLARIN BIRAKILABİLECEĞİ PARK ALANLARI

Toplu taşıt araçlarını kullanacak olan ziyaretçiler ise, M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı üzerinde; Yenikapı, Emniyet-Fatih, Sağmalcılar, Otogar, Merter, Zeytinburnu, Ataköy – Şirinevler İspark, M3 ve M9 Kirazlı Kayşehir Merkez ve Olimpiyat Bahariye üzerinde; Metrokent, Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı İspark, M2 ve M6Yenikapı Hacıosman ve Levent Boğaziçi-Hisarüstü üzerinde; Yenikapı, Şişhane, 4.Levent, Sanayi, Seyrantepe, Hacıosman, İspark, T1 Kabataş-Bağcılar üzerinde; Kabataş, Sultanahmet, Çemberlitaş, Şehremini İspark, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen üzerinde; Ünalan, Soğanlı İspark, M5 Üsküdar-Çekmeköy üzerinde; Bağlarbaşı, Çarşı, Dudullu, Çekmeköy İspark otoparklarına özel aracınızı bırakarak metro ile Teknofeste ulaşabilirsiniz.

İETT RİNG SEFERİ DÜZENLEYECEK

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, İETT'nin etkinlik boyunca ring seferi düzenleyeceği belirtilerek, "İETT: Yeşilyurt Marmaray Durağı – TEKNOFEST Etkinlik Alanı arasında festival süresince ring seferleri düzenlenecektir. Özel araç kullanmak zorundaki ziyaretçiler; otopark kapasitelerini dikkate alarak; Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı ve yanındaki alan ile havalimanı girişindeki katlı otoparkı kullanılabileceklerdir. Ulaşımda muhtemel aksaklıkların önlenmesi amacıyla görevli personel tarafından yapılacak uyarılar ve yönlendirme işaretlerine riayet edilmesi önem teşkil etmektedir" denildi.

TEKNOFEST SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Teknofest saat 09.00'da açılmaktadır. 19.00'a kadar açık kalmaktadır.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest giriş bileti ücretsizdir. TEKNOFEST kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

TEKNOFEST BİLETİ NASIL ALINIR?

Teknofest biletine https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ulaşılmaktadır. Sayfanın en sol üst köşesinde kırmızı ile belirtilen 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kaydı Oluşturmak için tıklayın' ibaresine tıkladıktan sonra 'Teknofest 2023 Ziyaret.i Kayıt' butonuna tıklamak gerekmektedir. Ardından formun doldurulması gerekmektedir. İşlem tamamlandığında ücretsiz, isme özel bilet hazır hale gelecektir.

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