Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret ederek katılımcılara hitap etti.

Bir yıl önce TEKNOFEST'in Bakü'de yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığını hatırlatan Aliyev, "Bugün ben buradayım. Bu, Türkiye ve Azerbaycan'ın her yerde bir arada olduğunu gösteriyor. Türkiye ve Azerbaycan, dost ve kardeş ülkelerdir." ifadesini kullandı.

Aliyev, 2 yıl önce Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın resmen müttefik olduğunu vurgulayarak tarihi beyannamenin Şuşa'da imzalanmasının özel bir önemi olduğunu dile getirdi.

Şuşa'nın, Azerbaycan halkı ve Türk dünyasının aziz şehri olduğunun altını çizen Aliyev, Şuşa'nın işgalden kurtarılması sonucunda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağladığını söyledi.

Aliyev, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının daima Azerbaycan'ın yanında bulunduğunun altını çizerek, 2. Karabağ Savaşı'nın ilk dakikalarından son dakikasına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerinin yanında olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan'ın açıklamaları ve mesajlarıyla Azerbaycan'ı desteklediğini vurgulayan Aliyev, bunun kendilerine ilave güç ve ruh verdiğini ifade etti.

- "TÜRKİYE BÖLGEMİZDE BARIŞIN, İSTİKRARIN VE GÜVENLİĞİN GARANTÖRÜDÜR"



Aliyev, Türkiye'nin son 20 yılda büyük yol katettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde dünya çapında söz sahibi olduğunu belirterek, "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür." dedi.

Türkiye'nin büyük Türk dünyasının birleşmesi için de çok büyük rol oynadığını belirten Aliyev, "Geçen ay Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri'nin zirve toplantısında da bütün Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini, öz hürmetini ve bizim umumi dayanışmamızı bildirmiştir." diye konuştu.

Aliyev, Türk dünyasının büyük coğrafyası, potansiyeli ve doğal kaynakları olduğunu anlatarak, "Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası karşısında tarihi hikmetleri vardır." dedi.

Bugün Türkiye'nin Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma ve siyasi merkezi olduğunu söyleyen Aliyev, Türkiye'nin günden güne öneminin ve rolünün arttığını belirtti.

- "İNŞALLAH YAKIN GELECEKTE AZERBAYCAN'DA BAYRAKTAR MERKEZİ KURULACAK"



Aliyev, Türkiye'nin güçlü sanayisinin hem Türkiye'yi hem de Türkiye'nin müttefiklerini güçlendirdiğine işaret ederek, Türk ordusunun bugün dünya çapında en ön sırada gelen orduların başında olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye'nin savunma sanayisi, bugün bütün dünya tarafından kabul edilir. En gelişmiş, en çağdaş, en modern savunma sanayisi hem Türkiye'yi, hem bizi güçlendirir ve uzun yıllar bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Azerbaycan ziyaretlerinde gelecekteki işbirliği hakkında görüştüklerini aktaran Aliyev, "Bayraktar merkezinin Azerbaycan'da kurulması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar merkezi kurulacak. Orada eğitim, bakım ve üretim de olacaktır." diye konuştu.

- "BİR MİLLET, İKİ DEVLET, TEK YUMRUK"



Aliyev, Bayraktar'ın Bakü'de kendisine Kızıl Elma'nın bir maketini hediye ettiğini anlatarak, "Ümit ediyorum ki, yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan semasında da olacaktır. Kızıl Elma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur." dedi.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in "Türkiye ve Azerbaycan'ın bir millet iki devlettir." dediğini ve bugün bunu ispatladıklarını vurgulayan Aliyev, bugün Türkiye ve Azerbaycan bir arada olduğu için bütün atalarının ve ecdatlarının ruhlarının şad olduğunu söyledi.

Aliyev, "Babamın (Haydar Aliyev) da dediği gibi; 'bir millet, iki devletiz'. Ben de 'tek yumruk' ifadesini eklemek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'yi bu yıl 3. kez ziyaret ettiğini hatırlatan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti.

Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir." diyerek konuşmasını bitirdi.