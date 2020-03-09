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Tekstil atölyesi küle döndü

Antalya'da bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangında çok sayıda dikiş makinesiyle malzemeler zarar gördü.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 17:01

Side Mahallesi 1594 sokakta bulunan turizm şirketinin bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Cüneyt Kutun’a ait Manavgat Tekstil isimli işyerindeki yangın Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülürken, yangında atölyede bulunan çok sayıda dikiş makinesi, klima, dikiş malzemeleri ve dikilmek için hazırlanan malzemeler zarar gördü.

Yangın sırasında mesai bittiği için işyerinde çalışan kimsenin bulunmadığı bildirilirken, itfaiye ekiplerince yapılan incelemelerde yangının fişte takılı olarak bırakılan ütü veya başka bir elektrikli aletten kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

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