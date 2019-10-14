Tel Abyad´da yıllar sonra yeniden ezan sesi duyuldu

Tel Abyad minarelerinde tekbir ve ezan sesleri
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezine giren SMO askerleri tarafından bölgede sevinç gösterileri gerçekleştirildi. Minarelerden yayılan tekbir ve ezan sesleri Akçakale'den duyuldu.
- AA
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçesinde sevinç gösterilerinde bulundu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
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