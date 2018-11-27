Telsiz ruhsatnamesi ve sistemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teknik ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf olacak. Muafiyet, teknik ölçütlere uygunluğun kaybıyla sona erecek.

Bu muafiyet, söz konusu telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dahil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamayacak ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmeyecek.

Muafiyet kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemleri, diğer telsiz cihaz ve sistemlerine zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan ve bunlardan kaynaklanan elektromanyetik girişime karşı koruma talep etmeden kullanılacak. Bu cihaz ve sistemleri kullananlar, belirtilen yükümlülükleri kabul etmiş sayılacak.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik ölçütler dışında kullanılmak istenmesi durumunda, telsiz kurma ve kullanma izni ve frekans tahsis ve tescili için Kuruma başvurulacak.

Teknik ölçütleri BTK belirleyecek

Teknik ölçütler, Kurum tarafından belirlenerek, Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Teknolojik gelişmeler, taraf olunan uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar ve ulusal ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden, yönetmelik kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilecek. Söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri, bu yönetmelik çerçevesinde kullanılmaya devam edecek. İptal edilmiş sayılan ruhsatnamelere ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak.

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, 6 ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak teknik ölçütlerde belirtilen değerlere uygun hale getirmekle yükümlü olacak.