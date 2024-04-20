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TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Trafik kilitlendi

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde iki otomobil ile bir kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA20 Nisan 2024 Cumartesi 09:18 - Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda korkutan kaza! Trafik kilitlendi
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Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne İstikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonetten çıkarılan şoför ile kazaya karışan otomobillerde bulunan 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

  • TEM Otoyolu Kazası
  • Sarıyer Kaza
  • Araç Kuyruğu

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