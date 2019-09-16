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TEM Otoyolu'nda tır yangını

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
 
Alınan bilgiye göre, Hadımköy istikametine seyir halindeki kereste yüklü bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
 
Bu arada, yangın nedeniyle otoyolda bir süre trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin çalışmaları sonucu trafik akışı sağlanırken, bölgedeki trafik yoğunluğu devam ediyor.

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