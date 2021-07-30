30 Temmuz 2021 Cuma 12:26 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:26

TEMA Vakfı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınları sonrası fidan bağışı için kampanya başlattı. Birçok ilde ve bölgede yangınlar devam ederken milyonlarca vatandaş, yanan ormanların yerine yenilerinin dikilmesi için TEMA Vakfı'na SMS ile fidan bağışı yapmaya başladı. Peki TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA Vakfı SMS ile fidan bağışı numarası ve merak edilen detaylar...

Türkiye'nin çeşitli illerinde, özellikle Manavgat'ta meydana gelen yangınlar sonrasında birçok canlının yanı sıra yeşil alan da kül oldu. Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Didim, Manavgat, Köyceğiz ve Antalya'daki yangınlar tüm Türkiye'nin ciğerini yakarken yaşanan yangınları sonrası TEMA Vakfı fidan kampanyası başlattı.

Türkiye, 21 ilde çıkan 63 orman yangıyla mücadele ediyor. TEMA vakfı, hem internet sayfasında hem sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajla yeni bir kampanya başladığını duyurdu.

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz."

Kaybedilen yeşil alanların yeniden kazanılması için TEMA Vakfı SMS ile fidan bağışına talep arttı.

TEMA VAKFI SMS İLE FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

TEMA Vakfı'nın resmi sitesinde yer alan bağış sisteminin yanı sıra SMS yoluyla cep telefonundan 3464'e TEMA yazıp SMS göndererek yardımda bulunulabilir.

TEMA VAKFI'NA FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

Fidan bağış taleplerinizi sitesi üzerinden Online Bağış adımlarını kullanarak veya Vakıf Merkezimizi ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz."

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?

TEMA Vakfı sitesinin "sıkça sorulan sorular" başlığı altında yer alan cevaba göre,

"Fidan bağış birim bedeli 13 TL'dir ve minimum 3 adet fidan bağışınız karşılığında isterseniz tarafınıza TEMA Vakfı teşekkür sertifikası gönderilmektedir.

TEMA Vakfı fidan bağışı ne kadar? TEMA Vakfı fidan bağışı bedeli