TEMA Vakfı fidan bağışı ne kadar? TEMA Vakfı fidan bağışı bedeli

30 Temmuz 2021 Cuma 12:27 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:27

TEMA Vakfı fidan bağışı için Türkiye'nin dört bir yanında seferberlik ilan edildi. Birçok ilde yangınlar devam ederken milyonlarca vatandaş, yanan ormanların yerine yenilerinin dikilmesi için TEMA Vakfı'na fidan bağışı yapmaya başladı. Peki TEMA Vakfı fidan bağışı ne kadar? İşte TEMA Vakfı fidan bağışı bedeli ve merak edilen diğer ayrıntılar...

Türkiye'nin çeşitli illerinde, özellikle Manavgat'ta meydana gelen yangınlar sonrasında birçok canlının yanı sıra yeşil alan da kül oldu. Kaybedilen yeşil alanların yeniden kazanılması için fidan bağışı kampanyaları başlatıldı.

TEMA vakfı, hem internet sayfasında hem sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajla yeni bir kampanya başladığını duyurdu.

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz."

TEMA Vakfı'nda Fidan bağış birim bedeli 13 TL'dir ve minimum 3 adet fidan bağışınız karşılığında isterseniz tarafınıza TEMA Vakfı teşekkür sertifikası gönderilmektedir. Fidan sertifikalarınızın gönderimi, bağışçımızın talebine göre; Kargo, Kurye ve E-Sertifika şeklinde iletilmektedir. Kargo gönderimleri için min. 10 TL ücret alınmaktadır. Kurye gönderimleri sadece İstanbul içi gerçekleştirilmekte olup teslimat ilçesine, semtine ve talep edilen sertifika adedine göre kurye ücreti değişiklik göstermektedir. Hediye edilen kişi ve kurum adına düzenlenen her basılı sertifika için 3 TL, her e-sertifika için 1 TL sertifika ücreti alınmaktadır. Sertifika örneklerimizi www.tema.org.tr sitesi üzerinde Özel Gün Bağışları alanında bulabilirsiniz. Fidan bağış taleplerinizi sitesi üzerinden Online Bağış adımlarını kullanarak veya Vakıf Merkezimizi ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz."

TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA Vakfı SMS ile fidan bağışı

TEMA FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Vakfın resmi sitesinde yer alan 'Bağış Yap' butonu tıklanır. Açılan sayfada bağış yapılacak seçenekler listelenir. Bağış türünü seçtikten sonra verilen alanlar doldurularak bağış gerçekleştirilir.

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