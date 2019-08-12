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TEM'de bariyerlere çarpan otomobil alev aldı

TEM Otoyolu Eyüpsultan Alibeyköy mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak alev aldı. O sırada araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar yaralı sürücüyü araçtan çıkardı, ardından yanan otomobili söndürdü.

  • DHA
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Kaza TEM Otoyolu Alibeyköy mevkii Edirne istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SY 300 plakalı otomobili kullanan Barış Ağır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. O sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler, kaza yapan araçtaki yaralı sürücünün yardımına koştu. Yardıma gelen vatandaşlar önce araçtan sürücüyü çıkardılar, yangın söndürme tüplerini kullanarak  yangını söndürdüler. Yaralıya ilk müdahaleyi yine yardıma koşan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü Barış Ağır'ı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
 
ARKADAŞLARLA BERABER YANAN ARABAYI SÖNDÜRDÜK
 
Kazayı görerek yardıma gelen sürücü Murat Öztürk, "Sadece arabayı yanarken gördüm. Arkadaşlarla beraber yanan arabayı söndürdük.  Yaralı sürücüyü diğer arkadaşlar araçtan çıkardı. . Yaralının durumu şu an iyi  dedi.

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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