İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1155
  • EURO
    32,8381
  • ALTIN
    1942.86
  • BIST100
    8024.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

TEM'de feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi, TEM Otoyolu Metris Tekstilkent yönünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 01:27 - Güncelleme:
TEM'de feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
ABONE OL

Sultangazi'de otomobilin, arıza dolayısıyla yol kenarına bırakılan kamyon damperine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Metris Tekstilkent yönünde ilerleyen Ebubekir C. yönetimindeki 34 BBA 976 plakalı otomobil, aksında meydana gelen arıza nedeniyle yolun kenarına bırakıldığı öğrenilen 59 ADM 223 plakalı kamyonun damperine arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan kişilerden Sılan Nur Salman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ebubekir C. ve Melisa Ç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis kaza yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.