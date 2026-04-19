  • TEM'de feci kaza... Otomobil yön levhasına saplandı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli Körfez ilçesi geçişinde kontrolden çıkan otomobil yön levhasına saplandı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, İstanbul istikametinde uzun süre araç yoğunluğu yaşandı.

IHA19 Nisan 2026 Pazar 18:42
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yaşanan kaza trafiği alt üst etti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yön levhasına saplanırken, sürücü yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

OTOMOBİL YÖN LEVHASINA SAPLANDI, SÜRÜCÜ YARALANDI

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan otomobilin yön levhasına saplandığı kazada sürücü yaralandı. Hurdaya dönen araç nedeniyle İstanbul istikametinde trafik bir süre aksadı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi Hacı Akif Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ADC 689 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön levhasına saplandı. Saplanmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluşurken, sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE TRAFİK FELÇ OLDU

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

