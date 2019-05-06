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TEM'de feci kaza: Otomobilin yarısı yok oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda tır ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mirali Seyit idaresindeki İran plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Kürşat Ö. yönetimindeki 06 FN 6330 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Kürşat Ö. ve Nihat C. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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