Org. Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı Generallerin atanmaları ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut, 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi