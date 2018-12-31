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Org. Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı

Generallerin atanmaları ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut, 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli'de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi.

Söz konusu atamalar Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçekleştirildi.

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