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Temizlik Benim İşim 10 Ocak birincisi kim? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 10 Ocak birincisi kim? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları tüm Temizlik Benim İşim takipçileri tarafından merak ediliyor. Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geldi. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Temizlik Benim İşim haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

10.01.2020  13:03 - Güncelleme: 10.01.2020  13:03

Fox Tv ekranlarının sevilen yarışması Temizlik Benim İşim'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Temizlik Benim İşim 10 Ocak birincisi kim? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geldi. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli olacak.  Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Temizlik Benim İşim haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

TEMİZLİK BENİM İŞİM 10 OCAK BİRİNCİSİ KİM? 

Temizlik Benim İşim haftanın birincisi henüz belli olmadı. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİMDİR? 

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.  

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.

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