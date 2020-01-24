Temizlik Benim İşim 24 Ocak kim birinci? Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu?

24.01.2020 16:11 - Güncelleme: 24.01.2020 16:11

Temizlik Benim İşim'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim 24 Ocak kim birinci? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geldi. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Toplam 16 puanla haftanın sonuncusu Huriye Hanım oldu.

Toplam 17 puanla haftanın üçüncüsü Nurdan Hanım oldu.

Bu hafta da iki yarışmacı aynı puanı alarak haftanın birincisi oldu ve büyük ödülü paylaştı. Toplam puanla haftanın birincisi CANAN Hanım ve MEDİNE Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM FORMATI NE?

“En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin Asiyelisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışacak, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizleyecek. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Haftanın finalinde en fazla puanı alan yarışmacı, büyük ödül 10.000 TL’nin sahibi olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİMDİR?

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.