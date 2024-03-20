İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3845
  • EURO
    35,2424
  • ALTIN
    2246.62
  • BIST100
    8929.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teravih dönüşü kahreden kaza! İmam ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Güncel

Teravih dönüşü kahreden kaza! İmam ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, geçici görevle başka bir mahalleye teravih namazı kıldırmaya giden cami imamı, dönüşte geçirdiği trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti.

IHA20 Mart 2024 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
Teravih dönüşü kahreden kaza! İmam ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
ABONE OL

Kaza dün saat 01.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Yunusemre Camii İmamı Hasan İzci (61), teravih namazını kıldırmak için geçici görevle Yamanlar Mahallesi'ne gitti. Görev sonrası dönüş yolunda Hasan İzci'nin kullandığı 35 AG 2792 plakalı Hyundai marka otomobil, yokuş aşağı inerken takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken otomobil içerisinde sıkıştığı belirlenen Hasan İzci ve eşi Makbule İzci (60), itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise, Hasan ve Makbule İzci çiftinin hayatını kaybettikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden cami imamı Hasan izci ve eşi Makbule İzci'nin cenazeleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada gerçekleşen işlemlerin ardından cenazeler, defnedilmek üzere memleketleri Balıkesir Havran'a gönderildi. Çiftin cenazeleri, Şapçı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.