06 Nisan 2021 Salı 13:04 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 13:04

Teravih namazı evde kılınır mı? sorusunun cevabı, Ramazan ayında camiye gidemeyecek olan Müslümanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene Ramazan, Nisan ayının 13'ünde başlayacak. Diyanet'ten bu sene teravih namazının evde kılınacağına dair açıklama sonrası "Teravih evde kılınır mı? Evde teravih namazı nasıl kılınır?" soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında merak edilenler...

Bu sene Ramazan ayı Nisan'ın 13'ünde başlayacak. İlk teravih namazı ise 12'sinin akşamında kılınacak. Peki Evde teravih namazı nasıl kılınır? İşte evde teravih namazının kılınışı ve Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri kapsamında bu sene de teravih namazlarını evde kılmanın uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Ancak salgın koşullarından dolayı bu yıl evde kılınmasına karar verilmiştir.

Teravih namazının hükmü, cuma namazı gibi cemaatle kılınma şartı taşımadığı için evlerde de bireysel olarak kılınabilir. Ayrıca Teravih namazı evdeki aile bireyleriyle cemaat şeklinde de kılınabilir.

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez.

Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI

- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

- Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp eller bağlanır.

-Sübhâneke okunur.

-Sübhaneke'nin okunması bitince, Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre okunur. Rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

- Besmele, fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secde yapılır ve oturulur. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okunur ve üçüncü rekata kalkılır.

- Üçüncü rekatın başında Sübhaneke okunur. Sonra Eûzü-Besmele, fatiha ve bir sure okunur. Sonra rükû ve secdeler yapılarak dördüncü rekata kalkılır.

- Besmele, fatiha ve bir sure okunur ardından yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli okuduktan sonra selâm verilir. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

- Sonra da vitir namazı kılınır.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Nisan ayının 13'ünde başlayacak olan Ramazan'ın ilk Teravih namazı ayın 12'sinde kılınacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.