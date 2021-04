06 Nisan 2021 Salı 13:54 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 13:54

İlk teravih ne zaman? sorusu milyonlarca Müslümanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Diyanet'ten bu sene teravih namazının camilerde kılınmayacağına, evde kılınmasına dair karar alındığı belirtildi. Ramazan ayında Müslüman vatandaşlar oruç ibadetlerinin yanı sıra teravih namazlarını da kılmaya özen gösterirler. Teravih, sünnet-i müekkededir. (Peygamberimizin terk etmediği sünnetlerden) Peki İlk teravih ne zaman kılınacak? 2021 Ramazan ilk ve son teravih tarihleri

Bu sene Ramazan ayı Nisan'ın 13'ünde başlayacak. İlk teravih namazı ise 12'sinin akşamında kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri kapsamında bu sene de teravih namazlarını evde kılmanın uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu. İşte konu hakkında merak edilenler...

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Nisan ayının 13'ünde başlayacak olan Ramazan'ın ilk Teravih namazı ayın 12'sinde kılınacak. Son teravih ise Ramazan ayının son gününden 1 gün önce, yani Mayıs ayının 11'inde kılınacak.

TERAVİH NEDİR?

Teravih, Arapça terviha kelimesinin çoğulu olup "rahatlatmak, dinlendirmek" gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rekatının sonundaki oturuş, terviha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan teravih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adı olmuştur.

Teravih, sünnet-i müekkededir (Peygamberimizin terk etmediği sünnet). Kadın ve erkek için orucun değil ramazan ayının sünnetidir. Teheccüt namazı 12 rek'atı geçmediği halde, teravih namazı yirmi rek'attır. Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden önce kılınır. Teravihin cemaatle kılınması kifai sünnettir fakat bu sene camilerde teravih namazı kılınamayacağı için evde cemaat olmadan da kılınabilir.

Peygamberimiz ramazan gecelerini ihyaya daha fazla önem vermiş olmakla birlikte, rivayetlerden anlaşıldığına göre bu, o gecelerde Peygamberimiz'in daha çok sayıda nafile namaz kıldığı anlamına değil, gecenin her zamankine göre daha büyük bir bölümünü ibadetle geçirdiği anlamına gelmektedir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Teravih namazı, iki rekatta bir ya da dört rekatta bir selam verilerek toplamda yirmi rekat olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekatın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekat olarak da kılabilirler.

Teravih namazı, on selam ile kılınır ve beş terviha (dinlenme) yapılır. Yani her iki rek'atta bir selam verilip, her 4 rekatta bir istirahat edilir. Beşinci tervihadan sonra yine cemaatle vitir namazı kılınır.

