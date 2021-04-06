Teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten teravih açıklaması

06 Nisan 2021 Salı 12:24 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 12:24

Teravih namazı camilerde kılınacak mı? sorusunun cevabı, milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgını nedeniyle belirsizliğini koruyan bu soruya yanıt verdi. Bu sene Ramazan ayı Nisan'ın 13'ünde başlayacak. İlk teravih namazı ise 12 Nisan gecesi kılınacak. Peki bu sene camilerde teravih namazı kılınacak mı? İşte Diyanet İşleri'nden teravih açıklaması

TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayına günler kala önemli açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs önlemleri kapsamında bu sene de teravih namazlarını evde kılmanın uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu.

DİYANET'TEN TERAVİH AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.' dedi. Erbaş, "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" diye konuştu.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Nisan ayının 13'ünde başlayacak olan Ramazan'ın ilk Teravih namazı ayın 12'sinde kılınacak.

"ORUÇKEN AŞI OLMAKTA SAKINCA YOK"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" uyarısında da bulundu.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer'in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.