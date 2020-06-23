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‘Tercih etseydim dağa çıkardım' diyen HDP'li vekil Hüda Kaya ile ilgili gerçek ortaya çıktı

TBMM'de partisinin PKK'yla organik bağına işaret eden skandal bir konuşmaya imza atan HDP'li vekil Hüda Kaya'nın azılı teröristler tarafından dağda misafir edildiği ortaya çıktı.

23 Haziran 2020 Salı 08:38 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 08:39
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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, geçen 17 Haziran'da TBMM'yaptığı konuşmada, "Tercih etseydim dağa çıkardım ama burayı tercih ettim. İsteseydik dağa gitmeye engel mi vardı? Gidip savaşamaz mıydık?" dedi. Bu sözleri büyük tepki çeken Kaya'nın Kandil'e giderek örgüt elebaşlarıyla görüştüğü ortaya çıktı.

SABAH'ın istihbarat birimlerinin kayıtlarında ulaştığı bilgiye göre, 2013'te Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine giden Kaya, kendisini karşılayan teröristlerle birlikte Kandil'deki örgütün barınma alanlarına geçti. PKK'nın kadın yapılanması YJA-STAR'ın başında bulunan ve 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride aranan "Pazarcık" kod adlı Elif Yıldırım'ın (56) misafir ettiği Kaya, günlerce teröristlerle bir arada oldu.

2014'te bu kez erkek teröristlerin kaldığı kampta yine 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride aranan, Suriye ile Kandil arasındaki irtibattan sorumlu KCK-PKK yöneticisi "Bozan Tekin" kod adlı Mehmet Tören'e (58) misafir olan Kaya'nın, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiği teröristleri ve ziyaretini anlattığı övgü yazısı örgüte yakın internet sitelerinde "Müslüman bir kadının gözüyle Kandil" başlığıyla yayınlandı.

Kaya'nın ikinci gidişinde oğlu Muhammed Cihat'ı da götürdüğü ve teröristlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiği belirlendi. Kaya'yı ağırlayan Elif Yıldırım ve Mehmet Tören'in, 2016'daki Ankara Güvenpark saldırısı ve aynı yıl 2016'da İstanbul'da Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait midibüse yapılan saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu belirlenmişti.

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