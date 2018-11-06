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Tercih tarihleri belli oldu

Merkezi yerleştirme için memur adayları o tarihte tercih yapabilecek.

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ÖSYM Başkanlığı, 2018 KPSS-Lisans, 2018 KPSS-Önlisans ve 2018 KPSS- Orta öğretim puanlarına göre merkezi yerleştirme için başvuru tarihlerini belirledi.
 
Buna göre; ÖSYM Başkanlığı 2018 KPSS-Lisans, 2018 KPSS-Önlisans ve 2018 KPSS-Ortaöğretim puanlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına merkezi yerleştirme yapmak amacıyla 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında memur adaylarından tercihler için başvuruları alacak. Başvuruların ardından merkezi yerleştirme işlemleri gerçekleştirilerek sonuçlar memur adaylarına duyurulacak
 
(Milliyet)

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