Tercih tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanlığı, 2018 KPSS-Lisans, 2018 KPSS-Önlisans ve 2018 KPSS- Orta öğretim puanlarına göre merkezi yerleştirme için başvuru tarihlerini belirledi.

Buna göre; ÖSYM Başkanlığı 2018 KPSS-Lisans, 2018 KPSS-Önlisans ve 2018 KPSS-Ortaöğretim puanlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına merkezi yerleştirme yapmak amacıyla 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında memur adaylarından tercihler için başvuruları alacak. Başvuruların ardından merkezi yerleştirme işlemleri gerçekleştirilerek sonuçlar memur adaylarına duyurulacak

(Milliyet)