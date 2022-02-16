İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2022 Çarşamba / 15 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6317
  • EURO
    15,4866
  • ALTIN
    812.619
  • BIST100
    2038.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg balığa el konuldu: 2 kişiye 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi
Güncel

Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg balığa el konuldu: 2 kişiye 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi

Terkos Gölü'nden kaçak olarak avlanan 400 kilogram Akbalığa el konuldu. 2 kişiye 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

DHA16 Şubat 2022 Çarşamba 09:10 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:10
ABONE OL

Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Arnavutköy Durusu Jandarma ekipleri ile birlikte yapılan yol kontrollerinde bir araç içinde belgesiz Akbalık nakledildiği tespit edildi. Yapılan incelemede balıkların Terkos Gölü'nden uzatma ağlarla kaçak olarak avlanıldığının anlaşıldı. 400 kilogram Akbalığa el konuldu. Akbalıkların mülkiyeti kamuya geçirildi, sosyal yardım kuruluşlarına hibe edildi. 2 kişi hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.