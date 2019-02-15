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Termal su pilot projelere hayat verecek

YÖK tarafından pilot üniversite seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin 4 projesine katkı yapacak 'Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi' tamamlandı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ) hazırladığı projelere hayat verecek termal su, üniversite yerleşkesine getirildi.

AEÜ'den yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Terme bölgesinden Bağbaşı Yerleşkesi'ne termal suyun ulaştırılmasını hedefleyen "Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi" tamamlandı.

Termal su, yapımı tamamlanmak üzere olan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, jeotermal kaynaklı rehabilitasyon merkezi, sporcu sağlığı araştırma, uygulama ve termal rehabilitasyon merkezi ile termal seralarda kümelenme projelerinin uygulanmasında kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot projelerin hızla faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hazırlanan projelerle şehre ve bölgeye katkı sunmaktan mutlu olduklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi'nin tamamlanması ile diğer projelerimiz de jeotermal sudan faydalanabilecek. Tarım ve jeotermal alanında pilot seçilen üniversitemiz, jeotermalle ilgili önemli bir aşama katetti. Tamamlanan proje, termal suyun aranması, sondaj çalışması ve termal bölgeden proje alanına suyun iletilmesi aşamalarından oluşuyor. Bu aşamaların hepsi başarıyla tamamlandı ve jeotermal su artık üniversitemizde. Diğer projelerimiz de hızla tamamlanacak."

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