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Termometreler - 20,9 dereceyi gösterdi!

Erzurum'da dün Aşkale ilçe merkezinde termometreler-24,6'yı, Tekman'da-24'ü ve Erzurum Ovası'nda ise-20,9 dereceyi gösterdi.

IHA31 Ocak 2024 Çarşamba 09:38 - Güncelleme:
Termometreler - 20,9 dereceyi gösterdi!
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Kar yağışı sonrası etkisini artıran soğuk ve dondurucu hava Erzurum'da iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Dün -24,6'ya kadar düşen hava sıcaklıkları hayatı da zaman zaman olumsuz şekilde etkiliyor.

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede bu gün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji çığ uyarısında da bulunarak bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Erzurum'da havanın 3 gün boyunca puslu olması daha sonra çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların düşmeye devam edeceği tahmin edilirken -26 derecelerin görüleceği ifade ediliyor.

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