Terör finansörlerine operasyon: 11 zanlı gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayan şahıslara yönelik 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan 3 Haziran 2022'de Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli Hakkari, Diyarbakır, Muğla'da icra edilen operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."