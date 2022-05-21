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İçişleri Bakanlığı: 50 ilde terör operasyonlarında 114 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca, PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftada 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 114 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

DHA21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:06 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; ilkbahar-yaz döneminin gelmesiyle beraber eylem arayışlarını artıran ve ülkeye eleman, silah ve patlayıcı madde aktarım gayretlerini yoğunlaştıran PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile dini istismar eden DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik ülke genelinde, 13- 20 Mayıs tarihleri arasında, eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi. Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Muş, Mardin, Mersin, Edirne, Hakkari, Antalya, Diyarbakır ve Van merkezli 14 ildeki 8 ayrı operasyonda 46 şüpheli, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Balıkesir, Konya, Edirne ve Kilis merkezli 25 ildeki 4 ayrı operasyonda 49 şüpheli,

DEAŞ terör örgütüne yönelik Kocaeli, Van ve İstanbul merkezli 12 ildeki 4 ayrı operasyonda 19 şüpheli olmak üzere, toplamda 50 ilde 114 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Operasyonlarda 3 ateşli silah ve bunlara ait mühimmat, 2 gece görüş dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi. (DHA)

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