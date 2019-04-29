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Terör örgütleri adına faaliyet gösteren 7 şüpheli yakalandı

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre sol terör örgütleri adına kentte,faaliyet gösteren 7 şüpheliyi yakaladı.

  • Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütleri adına kentte, faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 7 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alaınan yakalama ve arama kararının ardından harekete geçen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eşzamanlı olarak İzmir genelinde yapılan operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.
 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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