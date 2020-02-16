Terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmişti... Dışişleri'nden anlamlı paylaşım!
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü 'ASALA' tarafından 1976'da şehit edilen Beyrut Büyükelçisi Başkatibi Oktar Cirit için paylaşımda bulundu.
IHA16 Şubat 2020 Pazar19:07 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 19:07
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Terör örgütü ASALA tarafından 16 Şubat 1976’da şehit edilen Beyrut Büyükelçiliğimiz Başkatibi Oktar Cirit’i saygı ve rahmetle anıyoruz. #şehitler" notuyla Oktar Cirit’in fotoğrafını paylaştı.
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