22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Güncel

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 gözaltı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 15:35 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde örgütle bağlantısı olduğu belirlenen Irak uyruklu 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

