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Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 5 şüpheli şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya: DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan tutuklu kişilere finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. 5 şüpheli şahıs yakalandı

5 Eylül 2023 Salı 11:54 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 5 şüpheli şahıs yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

Operasyon ilişkin Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız❗

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73.000 Amerikan Dolarına el konuldu.

Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.

Terörü de terörün finans kaynaklarını da kurutacağız❗

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