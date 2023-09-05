Terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 5 şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

Operasyon ilişkin Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız❗

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73.000 Amerikan Dolarına el konuldu.

Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.

Terörü de terörün finans kaynaklarını da kurutacağız❗