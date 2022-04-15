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Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 tutuklama

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

AA15 Nisan 2022 Cuma 17:53 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 18:04
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilerin Osmaniye, Mersin ve Sakarya'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.E, A.E, A.A.M, A.H, R.M. ve A.H. gözaltına alındı, ikametlerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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