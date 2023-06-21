Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri taşıyan bir aracı SİHA'lar ile imha etti. Yerel kaynaklara göre; operasyonda örgütün sözde komutanları öldürülürken, PKK'nın siyasi kolu HDP, Türk ordusunu hedef alarak, "Cinayetler serisinin sonuncusu, bu suikastların derhal durdurulması için dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"ERDOĞAN FIRSAT BULDUKÇA BİZİ VURUYOR"



Yeni Şafak'ın haberine göre; Terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarından Müslim de MİT'in nokta operasyonu sonrası sığındığı mağaradan örgütün içine düştüğü çaresizliğini itiraf etti.

Örgütün kanalına yaptığı açıklamada, "Erdoğan senelerdir fırsat buldukça bizi vuruyor" diyen Müslim, uluslararası kamuoyunu yaşananlara sessiz kalmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "O da artık fırsat buldukça vuruyor." ifadelerini kullanan terörist başı, "Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor. Kendi konumunu güçlendirdikten sonra seçimsi şeyden sonra her tarafa saldırıyor." diye konuştu.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK



Seçimlerden önce terörle mücadele konusunda açıklamada yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir terörist kalana kadar operasyonların süreceğini ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün o yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde bölücü terör örgütü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hale geldi. Huzurunuzda bir kez daha ifade ediyorum. Son teröristte ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkartılana dek operasyonlarımız ülkemizin içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimini hep birlikte boşa çıkartacağız." demişti.